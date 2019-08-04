修例風波：政府重申罷工影響經濟　運輸署籲明日提早出門

修例風波的暴力衝擊持續惡化，政府今日(4日)傍晚發表聲明，指公然違法、肆意破壞社會安寧、暴力衝擊警方等行為變本加厲，對社會、經濟和民生造成傷害，已遠遠超越和平理性示威的界限，絕不能縱容。



對於有人鼓吹明天(5日)罷工並可能出現示威活動，政府呼籲市民切勿堵路或干擾交通運輸設施，運輸署的緊急事故交通協調中心會繼續密切監察路面交通及公共運輸服務狀況，與警方、公共運輸服務營辦商和隧道管理營辦商保持緊密聯繫。



由於公共運輸服務營辦商可能因應情況適當調整服務，運輸署呼籲市民留意最新交通資訊，預先計劃行程，並在明日提早出門及預留額外行程時間。



政府亦呼籲市民緊守工作崗位，指任何大規模罷工和暴力衝突都影響香港市民的正常生活，進一步損害正面臨下行風險的本地經濟。



港鐵表示，同事一直秉持專業精神服務乘客，相信他們會以乘客利益為首要考慮，港鐵會密切監察情況，如有需要會靈活調配人手，盡力為乘客提供鐵路服務。港鐵又呼籲乘客顧己及人，不要作出阻礙列車車門或其他影響列車運作的行為。