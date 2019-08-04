修例風波：示威者轉戰九龍東　堵塞觀塘鯉魚門道圍警署

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[23:45]黃大仙睦鄰街及沙田坳道附近，再有大批市民聚集，現時與防暴警隔路對峙，部分人對警叫囂，警方多次呼籲市民散去。



[23:32]警方出動清除觀塘道一帶路障，並出動速龍小隊戒備。示威者佔據鯉魚門道行車線，包圍觀塘警署，並持續向警署投擲磚塊等雜物，部分示威者向藍田站散去。



[23:13]觀塘道及開源道交界有不少示威者聚集，部分人高呼罷工口號，馬路上遍布雜物及碎石，現場交通受阻。大批防暴警在觀塘警署外戒備。



[23:05]示威者在觀塘警署外聚集，塗污建築物，並向警署投擲石頭及磚塊等雜物，造成破壞。鯉魚門道現時被堵塞，大批防暴警在該處布防。



[22:48]由於黃大仙已有警力聚集，示威者疑欲避其鋒，再次號召「轉場」觀塘。在晚上約10時半，陸續有逾百名穿黑衣人士在港鐵觀塘站附近出現，有部分示威者以雜物堵塞觀塘道的行車線，其餘人士則在觀塘警署附近聚集，並嘗試用圍欄等雜物堵塞鯉魚門道。



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反對修訂《逃犯條例》的遊行示威持續，今晚(4日)網傳有人號召示威者轉移至黃大仙再集結，擬包圍位於沙田坳道的黃大仙紀律部隊宿舍。警方接獲消息大為緊張，在晚上10時許，在睦鄰街及沙田坳道附近已經有約半百防暴警及多輛警車在場戒備，雖然現場暫時未見有示威者聚集，惟氣氛緊張。



警大仙警署報案室現時已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為民提供的緊急服務。