聯招結果今出爐　16000人獲派大學學位

大學聯合招生結果今日出爐，今年有44000多名考生申請大學聯合招生辦法（聯招），當中近16000名申請人獲派聯招大學學士學位課程，取錄比例為36%，比例較去年稍微上升；今年有約19000名文憑試考生考獲「33222」的基本入讀大學要求，即意味約有3000人失落聯招大學學額。今年亦有約4000人透過「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）獲全日制學士學位課程取錄。



大學聯招今早9時在網上公布遴選結果，本屆全部聯招申請人當中，約20200人獲得8大資助院校、自資的公開大學全日制學士學位課程或副學位課程取錄，佔整體申請者的45%。其中約有16000人獲學士學位課程取錄，另有約4200人獲派副學士或高級文憑課程。



另外，今年獲第1組別，即首3志願取錄的申請人有15600多人，其中13400多人獲派學士學位課程，2200多人獲派副學位課程；而獲第2組別課程取錄的則有約1800人，其中1200多人獲學士學位課程取錄。



本港部分大學公布其收生結果詳情。其中香港中文大學成為錄取文憑試狀元的「大贏家」，共錄取7名考獲7科5**的狀元，及5名考獲6科5**的考生。除了其中1名考獲6科5**的考生入讀建築學外，其餘11人將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。全港於文憑試考獲5科5**成績或以上的考生中，逾半數獲中文取錄。



香港大學今年亦取錄5名考獲7科5**的考生，以及7名考獲6科5**的考生，分別入讀內外全科醫學士、牙醫學士、法學士及工商管理學學士（法學）及法學士等課程。香港科技大學則指，透過聯招取錄1797名文憑試考生，入讀考生5科平均成績為5科5級。



香港城市大學今年透過聯招取錄約1700名文憑試考生入讀資助學士學位課程，而理工大學亦取錄了約2300名考生，嶺南大學則指透過聯招首3志願入讀該校的考生比例為59%。



獲得正式遴選取錄資格的申請者必須於8月5日至6日（下午5時）期間繳交5000元的留位費，若申請人未能於指定限期繳交留位費，將被視作放棄遴選取錄資格。