舊衣製作外套　實踐環保意念

近年本地不少學院積極培訓設計人才，協助推動創業產業。有非牟利時裝推廣機構近日邀請多名本地及內地時裝設計學生，利用貨櫃車作流動舞台，在廣東省多個城市及香港進行巡迴時裝展，促進兩地學生互相學習交流。有學生透過用舊布製成新衣，實踐環保意念；又有無心向學的男生透過設計時裝，重拾自信及學習動力。



今次時裝巡迴展有來自香港理工大學、香港知專設計學院、明愛白英奇專業學校和內地兩間設計學院約40名學生參加。知專時裝設計男裝高級文憑學生蘇進傑挑選了一款立體剪裁的西裝外套參展，以皺褶營造動感，打破西裝予人穩重的印象。他指，透過展覽可觀摩其他學生表達作品的手法，「當中有啲作品舞台感重啲，比較誇張，可能第日創作可以應用到。」



他提到，自己過去讀書較懶散，按興趣修讀時裝設計後才重新發奮，透過創作重拾自信，希望畢業後繼續向專業時裝設計師的道路進發，「做時裝要不斷試先知得唔得，唔可以咁易放棄，因為有好多挫折、困難要面對。」



另一名參展的學生蔡家玲來自明愛白英奇專業學校設計學高級文憑（時裝設計）課程。她展出一套套裝裙，外套由棄置舊布編織而成，將環保意念糅合於作品中，「本身好欣賞一位設計師，鍾意將舊嘢重組而成一件新衫，所以都想嘗試運用喺自己作品上，希望未來可以打造自己品牌。」



時裝展穿梭珠海橫琴、廣州、深圳和香港等地，透過貨櫃車改裝成流動舞台，巡迴展出學生的時裝作品。主辦單位Fashion Farm Foundation主席羅可欣希望透過展覽，讓年輕設計師在學生時期已有機會了解時尚產業。巡迴展最後一站將登陸香港，在本月8日至下月7日於深水埗D2 Place舉行，市民可免費入場。