東方日報A1：示威者反轉港九新界打游擊

反修訂《逃犯條例》暴力衝擊愈演愈烈，示威者昨傍晚開始反轉港九新界打游擊，戰線遍布西環、銅鑼灣、灣仔、黃大仙、將軍澳、觀塘及天水圍，其中示威者繼前日兩度突襲紅隧堵塞交通後，再度快閃式堵塞紅磡海隧港島入口，紅隧九龍往香港亦封閉。大批防暴警發射催淚煙驅散示威者，有警員持槍喝止，示威者逃離後燒垃圾桶及到金紫荊廣場塗鴉，入夜後示威者又轉戰東九龍及天水圍，烽煙四起。



昨日在將軍澳發起的遊行及西區舉行的反修例西區集會，揭開多區游擊戰的序幕，近千人參與昨午五時許在卑路乍灣公園集會，會場掛起「明日香港，我哋話事」、「撤回惡法」、「五大訴求」等大型標語，又呼籲今日全港罷工，大批黑衫軍參與。至六時四十四分突然有數百名示威者行出堅尼地城海旁，向中聯辦方向進發，邊行邊叫：「光復香港，時代革命！」大批警察於干諾道西近水街位置戒備，有警員持長槍。在德輔道西近中聯辦位置，警方廣播呼籲市民盡快離開，並舉起黑旗警告離開，否則施放催淚煙。



示威者未有理會，警方隨即在皇后大道西發射催淚煙，示威者後退。雙方對峙半小時後，示威者突然集體搭港鐵夜戰銅鑼灣，期間不斷高叫：「星期一罷工！」民建聯立法會議員張國鈞的辦事處遭示威者破壞。不久，崇光百貨對出的軒尼詩道和怡和街一帶已有數千人聚集。差不多同一時間，又有大批示威者堵塞告士打道及紅隧港島入口，期間，他們包圍被困的警車，更在車身上噴漆及以雜物塞車胎，又不斷放置鐵馬設路障，紅隧港島入口被堵塞，紅隧九龍往香港亦已封閉。



警方再度警告示威者立即停止堵路等違法行為，大批防暴警趕至舉起長槍喝止，又發射胡椒噴霧，示威者逃走，警察搬開路障，路面重開。大批防暴警察又走入銅鑼灣街頭，在軒尼詩道、告士打道、波斯富街一帶發射幾十枚催淚煙，現場煙霧瀰漫。不過，示威者未有離去，反而燒垃圾桶，另有示威者去到金紫荊廣場塗鴉。



港島區戰事未完，東九龍又開戰。晚上十時許，約二百名示威者突然用單車及雪糕筒等作路障，放置在寶順路通往將軍澳隧道出九龍的行車路，阻塞車輛駛出九龍，有的士駛至路障前無奈要掉頭，亦有多輛警車在附近戒備。其後往將軍澳隧道其中一個入口被佔據，另一邊往寶琳方向幹道亦大致被佔據。防暴警在將軍澳警署對出行動，清走街上磚頭。深夜十一時許，警方清場期間，有街坊上前叫囂，防暴警驅散時有男子被警員扑爆頭。



黃大仙因已有警力聚集，示威者疑欲避其鋒再次號召「轉場」觀塘。至晚上約十時半，陸續有逾百名穿黑衣人士分別在港鐵觀塘站及藍田站附近出現向觀塘警署進攻，部分示威者以雜物堵塞觀塘道的行車線，其餘人士則在觀塘警署附近聚集，嘗試用圍欄等雜物堵塞鯉魚門道。示威者在觀塘警署外聚集，塗污建築物，並向警署投擲石頭及磚塊等雜物，造成破壞。鯉魚門道一度被堵塞，大批防暴警在該處布防。此外，近十一時半，約二百人包圍天水圍警署，示威者向警署掟雞蛋及硬物打爆玻璃窗。



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