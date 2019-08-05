七月旅客量跌　今年首次

反修訂《逃犯條例》示威屢爆暴力衝突重創香港經濟。港府早前預計今年經濟增長約百分之二至百分之三，惟第三季經濟表現恐受示威浪潮拖累，料當局須下調相關預測。零售業界及學者稱，香港時局動盪削弱旅客來港意欲，拖累香港旅遊、零售、餐飲及酒店業，若港府無力遏止街頭抗爭，恐會嚇怕外資令香港失優勢。



觀望經濟表現視乎四個主要指標，包括進出口貿易、零售、物流和旅遊或酒店，七月份空運業已轉向負面，香港旅客的數字在七月第三周呈下跌，更是今年以來首次，顯示香港經濟以至對外關係有關的指標正邁向負面，跌幅逐步擴大。



旅遊業透露，自六月中，訪港旅行團數量受連串示威遊行而下降，七月酒店的入住率下跌百分之三至五，八月整體預訂率目前僅四成。自從示威抗議武力不斷升級，查詢退團的數目愈來愈多，尤其遊學團及商務團，查詢個案多了三至四成。



零售銷售方面，六月零售業總銷貨價值臨時估計僅為三百五十二億元，按年大跌百分之六點七，遠遜於預期。香港上半年的零售業總銷貨價值亦較去年同期跌百分之二點六。六月跌幅擴大反映本地消費情緒趨審慎，訪港旅客減少，大型示威持續，將進一步拖累零售業務。



國際評級機構惠譽報告則指，香港反覆不斷的抗爭運動逐漸影響經濟活動，對未來經濟預測會有下行風險；瑞士《新蘇黎世報》亦報道，外商憂慮香港前景，愈來愈多內地投資者考慮不向香港匯款，轉往新加坡或瑞士。



香港零售批發總會會長岑柱華認為，香港時局動盪削弱旅客來港意欲，拖累香港的旅遊、零售、餐飲及酒店業，本地居民消費意欲亦大減，若社會繼續動盪不安，預計未來情況會更差。



無能政府無力化解當前亂局，經濟又靠「食老本」，令香港優勢漸失，競爭力倒退，實質經濟增長也所餘無幾。理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析，隨着香港政治爭拗不斷，港府無力遏止街頭抗爭，不少外資被嚇怕，長此下去，香港恐被深圳、上海等內地城市取代。