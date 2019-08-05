政府一味退讓　打擊國際形象　零售旅遊重傷

香港經濟今年上半年全無起色，第二季GDP按年增長僅百分之○點六，與首季相同，惟經濟數據仍未反映近月反對修訂《逃犯條例》遊行及暴力示威所帶來的負面影響。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，香港形勢告急，受暴力示威浪潮拖累，香港國際形象受損，元氣大傷，恐影響長遠經濟。受訪者又批評政府一味退讓，令暴力示威持續禍港，擔心最終百業陪葬，對香港的影響恐怕慘過沙士。



香港第一季本地生產總值（GDP）僅得百分之○點六的增長，是自○九年以來最差的一季。三個月過去，香港第二季經濟表現仍未能扭轉頹勢，同樣錄得按年增長百分之○點六，其中涉及投資開支的「本地固定資本形成總額」跌幅最大，按年跌百分之十二點一；其次是貨品入口及出口，分別下跌百分之七及百分之五點四。



商務及經濟發展局明言，今年上半年的數字主要反映大環境情況，如香港受到中美貿易糾紛引致的區域及全球經濟表現的影響，卻未有反映近期遊行和示威對經濟的影響，認為要到第三或第四季始會反映，暗示下半年經濟表現會更差。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問七百一十名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港第二季GDP僅得百分之○點六增長，比預期差更屬近十年新低，四成七受訪者擔心香港愈來愈多危機；兩成九稱，反映經濟氣氛明顯減弱；一成九認為，香港經濟已受全球不明朗因素影響。



經濟數據仍未反映近期暴力示威的影響，五成九受訪者坦言，擔心受示威浪潮拖累，港下半年經濟恐雪上加霜；一成七直指香港元氣大傷影響長遠經濟；一成五料會持續惡化，經濟下滑幅度急速。



八月酒店訂房得四成，查詢退團卻增四成，多個國家或地區對香港發出旅遊警示，六成一受訪者直指暴力示威已嚇怕遊客；兩成七批評安全城市形象受損。



暴力示威更蔓延全港多區，商場店舖落閘，三成九受訪者歸咎政府一味退讓，暴力示威續禍港；三成八擔心最終百業陪葬，現裁員潮；一成三直指零售業已首當其衝。



愈來愈多內地投資者考慮不向香港匯款，甚至有國際評級機構警告，反覆不斷抗爭運動或令港經濟有下行風險，四成一受訪者擔心政局不穩，嚇窒外資；三成一斥政府無力解困，損害商業機構信心；兩成二認為，外商感到香港前景悲觀。



對香港未來競爭力及經濟前景，五成受訪者直指，示威衝突影響香港國際貿易中心形象；兩成六形容香港告急，擔心影響慘過沙士；一成六指政爭頻禍民生經濟，恐現移民潮。



綜觀情況，大部分受訪者對香港前景感到悲觀，形容香港現時危機四伏，面對外圍不明朗因素，同時遇上暴力示威浪潮持續，政府無力解困，最終拖垮香港經濟。