修例風波：警方斥示威愈演烈　示威者濫用私刑

反修例風波持續多時仍未息，昨晚（4日）至今日（5日）凌晨多區發生激烈示威。警察公共關係科高級警司余鎧均今晨會現傳媒時表示，示威者在全港多個警署連續兩日進行破壞，示威者又拆除路牌欄杆，破壞的交通燈，並在多處縱火，亦有人向警方掟磚和腐蝕性液體等。



余表示，示威活動愈演愈烈，警方逼不得已使用催淚煙等驅散，制止暴力行為。警方強調，明白警方使用催淚煙的位置接近民居或院舍，但強調會事先提醒市民關閉門窗。而警方在向示威者屢勸無效之下，向他們使用催淚煙。暫無老人院匯報有人感到不適而要送院。



余又指出，示威者遇到不同意見人士又或者向拍他們照片的人士，就施以襲擊，濫用私刑，反問這樣做是否符合公義。警方再次譴責違法行為，亦不會姑息此等行為，強調暴力亦並非解決問題的方法。



觀塘警署凌晨有人從高層窗戶向地面示威者開槍發射海綿彈，在場記者問到警員在高處開槍而室內沒開燈，樓下示威者或其他人難以事先獲警告，余鎧均重申，警方使用武力時在可行情況下會作警告。



另外，關於有女示威者在天水圍被捕時，遭警員扯下內褲一事，余回應指，該女子當時被警方以襲警罪名拘捕，但她表現不合作，3名女警無法控制該女子，兩名男警於是加入嘗試控制她。而該女子當時是穿裙子，在激烈掙扎下，所以就「見到在鏡頭前看見的事」。