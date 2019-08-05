修例風波：元朗白衫軍襲擊案再多1人被捕　至今22人落網

上月元朗有大批白衫軍追打市民及黑衫人士事件，警方昨日(4日)再拘1人，案件至今共22人被捕。新界北總區重案組就該宗案件先後拘捕多人，經深入調查，再於昨日(4日)下午，分別在機場及落馬洲拘捕2名本地男子(26及40歲)，俱涉嫌集結被扣查；而前日(3日)在打鼓嶺區被捕的一名48歲本地男子，已獲准保釋候查，8月中旬向警方報到。至於較早前被捕的6名男子，亦已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。



事發於7月21日晚，大批身穿白衫人士於元朗手持武器追打途人，並追擊至西鐵元朗站，衝至月台及車廂施襲，期間卻遲遲未見有警員現身，事件導致大批市民受傷。警方其後展開連串拘捕行動，於翌日至同月24日期間，先後拘捕12名涉嫌非法集結的男子，並檢獲包括鐵通、木棍及藤條等證物，該12名疑犯早前俱已獲准保釋候查。警方經進一步調查，於本月1日至2日再採取行動，分別於屯門、大埔、元朗、天水圍及落馬洲區，以涉嫌非法集結，再拘捕7名男子(18至55歲)，懷疑與案有關，其中6人被扣查，另1人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。