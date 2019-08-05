Dr.東：地中海飲食　有助降低孕婦妊娠糖尿風險

近年流行地中海飲食，主張少吃紅肉和加工肉、多吃堅果及以橄欖油煮食。不少研究證實此種飲食方式對健康有益處，一項由倫敦瑪麗王后學院及華威大學進行的最新研究發現，孕婦採取地中海飲食，較英國傳統健康飲食指引，更能降低患上妊娠糖尿病的風險，而且孕婦不會快速增磅，減低患癡肥的風險。



地中海飲食近年備受推崇，特點是多吃蔬果、全穀類、豆類及橄欖油，並進食適量魚類及乳製品，少吃紅肉及加工肉。近年已有研究發現這種飲食方式可以控制體重、預防二型糖尿病、延緩腦退化及降低患上心血管疾病的風險。



瑪麗王后學院及華威大學的研究人員分析1252名孕婦的健康數據，這些孕婦均有代謝病，包括肥胖及高血壓。她們被隨機分為兩組，一組依從英國健康飲食指引推薦的飲食方式，另一組採用地中海飲食方式。後者需每天進食堅果，使用特級初榨橄欖油來煮食，並進食大量蔬果及豆類，至於魚及乳製品則適量進食，加工肉盡量少吃。



結果發現，採用地中海飲食的孕婦，患上妊娠糖尿病的風險，較另一組降低了35%，而且體重增長減少了1.25公斤。採用地中海飲食的孕婦亦反映，進食後較少出現腹脹及消化不良的感覺，心情亦更愉快。研究學者認為，此研究證實孕婦要減低患有妊娠糖尿病的風險，可從飲食上着手，尤其是採納地中海飲食，並認為此種飲食方式容易實行及獲孕婦接納。



本港近年有研究指出，現時至少有兩成孕婦患有妊娠糖尿病，一般在懷孕約5至6個月時發生，本身較胖、年齡超過35歲、有糖尿病家族史等的孕婦，特別容易患上妊娠糖尿病。妊娠糖尿病對孕婦及胎兒均有影響，可致胎兒過大而難產，亦會增加早產及胎死腹中的風險。嬰兒長大後更有較高機會患上糖尿病及心血管疾病。





※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms



