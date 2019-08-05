修例風波：運輸署公布今晨陸上交通情況

運輸署公布，因公眾活動，以下途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



i.下列日間巴士路線暫停服務：過海路線:905P



ii.下列日間巴士路線改道行駛：

九龍/新界路線：

2A,2X,6,6C,6D,30,30X,33A,36A,37,38A,40,40A,41,42,42A,43C,44,45,46,46X,52X,58X,59X,60X,63X,66X,67X,68X,69X,86,98C,230X,234X,238X,240X,242X,259C,265B,272P,69M,69P,69X,269B,269C,269D,269S,276,276A,E34A,B1,290,290A,290X,A20,A22,E21,E21A,E22A

過海路線:

102,102P,171,171A,171P,904,905



iii.港鐵各鐵路綫的頭班列車於今早如常開出。

公眾人士請留意，由於港九新界多處交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士小心路面情況，特別個別路口交通燈受損仍在復修當中，駛經該處要加倍小心。受影響路口附近的交通會比較擠塞，呼籲市民預留足夠時間出門，駕駛者保持忍讓和小心駕駛，並留意最新交通消息。



因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：

香港島

-皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街

九龍

-沙田坳道近東頭村道

-荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨

新界

-介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街

-介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路