網民熱話：有心定無意？妙齡女上巴士玩手機唔畀錢

機不離手可謂是都市人的生活常態，手機一開，許多東西都會「視而不見」。今日有巴士車長發文指，一名女乘客在上車時只顧玩手機，竟然沒有付車資，竟要車長再三催促才折回付款。她的行炭，引起網民討論，有人質疑「擺到明係有心啦！」



網民馬丁今日（4日）在Facebook群組「巴士的事討論區」發文，並附上短片。據指事發於大嶼山巴士車廂內，一名身穿黑白碎花裙女子走上車，只見她一直低頭望着手機，沒有繳付車資。車長兩度揚聲嗌「畀錢」，惟她在望一眼車長後，卻又「依然故我」，自顧自地走入車廂。



車長見狀，再大嗌一句：「喂，畀錢啊！」才成功將該女子「拉回現實」，急急折返車頭，繳付車資。發文者語帶反諷留言指：「我明白你幾百萬上落，無時無刻都要望實股票升跌，但麻煩上車畀錢，客人你每一蚊都係我份糧其中一蚊嚟㗎！」似乎相當無奈。



網民看過貼文後議論紛紛，有人讚車長「做得啱」，並認為片中女子是有心「博大霧，有啲車長唔出聲就偷雞成功。」惟亦有留言為女士辯解：「唔出奇，有時講緊電話忘了拍卡都係咁。」



網民有話說

Peter Chau：好出奇咩

Pat Ch Ma：原來靚女都會貪小便宜博大霧，人不可貌相



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