修例風波：香港經濟處境嚴峻　陳茂波憂陷衰退

修訂《逃犯條例》爭議觸發示威及衝突不止，政府今早(5日)見傳媒作回應，其中財政司司長陳茂波表示，香港經濟正面對非常嚴峻的處境，面對外圍經濟困難以及香港情況，當中香港第二季的本地生產總值增長雖有0.6%，但經季節性調整的季度比較下，實質下跌0.3%，即經濟增長已失動力，若第三季按季再現負增長，技術上會進入衰退。



他表示，近期中美貿易摩擦不斷升溫帶來不確定因素，國際貨幣基金會早前第四次下調全球經濟增長率至3.2%，是十年來最低水平，而英國硬脫歐風險存在，再加上中東地緣政治不穩定，直言外圍環境複雜多變，再加上近兩個月香港的社會事件影響經濟情況，已有不少店舖、酒樓、零售業界人士表達生意已受影響，有些店舖需要間歇性停業。



陳續指，5月份的零售數據下跌1.4%，到6月份跌幅更擴大至6.7%，其中珠寶首飾鐘錶下跌17%、電器與耐用消費品下跌16%、服裝零售生意下跌2.2%，而飲食業環境同樣困難，第二季與第一季相比的跌幅達4.6%。他強調，從事餐飲旅遊酒店約有22萬人口，物流貿易則有72萬人，直言經濟下行壓力會影響到民生及經濟。



陳重申，過去數年安穩生活是多代港人的努力成果，若將700萬人安穩生活作注碼，會容易將香港推入不歸路，市民對施政不滿的聲音，政府已聽到，重申政府會多聆聽、與業界多溝通，希望市民作任何行動前會三思。