女銀行家打Botox喪命　控方擬加控李宏邦誤殺罪

去年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針(Botox)注射兩小時後昏迷，送院後不治。警方事後控告名醫李宏邦企圖誤導警員及違反《危險藥物規例》等合共被控21項罪名，案件今日(5日)在九龍城法院再提訊，控方申請再押後3個月，以索取進一步的醫生報告及法律意見，考慮有否足夠證據加控誤殺罪。法官最終批准把案件押後至11月7日再提訊，被告獲准繼續保釋。



控方庭上表示現已取得死者的驗屍報告，報告顯示死者的死因相當可能因4種藥物造成。控方續指據法醫的觀察，死者死亡時正接受肉毒桿菌針注射，且受麻醉藥及鎮定劑的影響。控方認為，現時需再尋求合資格的整形科醫生及麻醉科醫生意見等候其報告，並再等候律政司意見，以考慮是否有足夠證據加控誤殺罪，故控方申請把案件再押後3個月。



辯方表明反對押後，指現時的控罪並沒包括誤殺罪，認為控方現時提取的相關報告根本與現時控罪無關。辯方又指被告已準備好進行答辯，並將承認部分控罪，故希望今日可進行答辯。



裁判官最終認為，因本案控罪確涉及到特別的醫生報告，且有其複雜性，故認同控方的申請，並把案件押後3個月，期間被告獲准以相同條件保釋。