修例風波：衝突爆足兩個月警才每日開記招　學者轟反應慢欠成效

修例風波觸發的示發及衝擊持續約2個月，到今日(5日)有人發起罷工及不合作運動癱瘓交通，特首林鄭月娥才公布警方即時起會每日開記者會交代最新情況，政府部門亦會按需要舉行跨部門新聞發布會。有學者批評，政府反應後知後覺，認為到目前才推行有關做法，成效有限。



林鄭指，政府一直密切注視罷工情況發展，已啟動跨部門協調機制及作出應變。其實，警方每日作出簡報非新鮮事，5年前歷時79日的違法佔領行動中，當時警方便於每日下午4時召開簡報會匯報情況，負責簡報的時任警務處助理處長許鎮德更因而被網民稱呼為「4點鐘許Sir」，惟政府於今次修例風波爆發近兩個月後才推行有關措施。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府現時才倣效佔領行動的做法是反應太慢，理應早在6月初便決定每天舉行簡報會發放資訊令市民安心。陳透露，政圈早已提出相關建議一段時間，希望政府能藉此取回話語權，但現時到危急關頭才決定採納建議，直斥政府後知後覺。



陳相信有關做法對緩和局勢作用不大，原因警察公共關係科缺乏人才，過去一段時間負責作出簡報的警員如同人肉錄音機，不斷重複發言，而且說話冷冰冰及充滿官威，不能夠掌握市民所想，未能如當年的許Sir人性化及親民。