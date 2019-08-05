修例風波：官媒再斥丟五星旗落海行為　支持警方嚴正執法

內地官媒繼續就香港近日發生的連串抗議及示威活動作出嚴厲批評。其中針對有示威者將五星旗丟入海中，官媒一再表示該行為已觸碰一國兩制的底線，且挑戰國家主權，必須依法嚴懲。而就香港暴力不斷升級，官媒堅持支持警方嚴正執法制止。



內地官方電視台回應五星旗被扔落海，周日（4日）在網上發起「五星紅旗有14億護旗手」話題，翌日再發表評論，指護旗、護國徽、護國是人民精神的最大公約數，強調亂港辱國者是中國人民共同的敵人，「14億護旗手」不單是網上熱話，而是鐵一般的事實。



另一官媒則發表評論文章，援引述國務院港澳事務辦公室、特區政府、香港警方，以及不同社會團體聲明及講話，譴責示威者的侮辱五星旗的行為是狂妄至極、無法無天，「世界上任何一個國家都不能容忍這種行為」。



對一個多月來連串暴力事件，官媒認為已經完全超出和平示威的範疇，脫離訴求軌道、扭曲事件本身。暴力衝擊行為對香港法治、社會秩序、經濟民生和國際形象都造成嚴重影響。文章呼籲，要有效制止暴力，不能僅靠香港警方孤軍奮戰，香港各界都要充分行動，旗幟鮮明反對暴力、抵制暴力。