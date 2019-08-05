修例風波：港鐵指路軌現單車手推車　多線列車受阻

修訂《逃犯條例》示威浪潮升級，有市民今早(5日)在港鐵多個站發起不合作運動。港鐵總經理(特別職務)鄭群興表示，今早7時50分，港鐵受乘客按動緊急掣及阻礙車門影響，部分路段暫停服務，其他可行駛路段亦維持有限度服務，其中觀塘線、荃灣線、將軍澳線、港島線、東鐵線、西鐵線及機場快綫，多個車站都有乘客示威，港鐵立即加派約200名職員在各車站維持秩序，亦安排接駁巴士行走受影響車站，惟今早路面交通情況並不理想，各路線的接駁巴士嚴重受影響。



鄭續指，今早東鐵線由上水開出的頭班車延遲約10分鐘開出，上水至粉嶺站、粉嶺至太和站、大埔墟至大學站路軌均出現單車、手推車、鐵枝等障礙物，職員即時將物件移走，最終抵達紅磡站延遲約20分鐘；另一輛無載客列車，在大埔墟行駛至大學站期間，路軌亦出現手推車，列車需駛回車廠。



至於輕鐵705線，由濕地公園開往天恒站途中，路軌亦出現單車，行車受阻約10分鐘；另外荃灣線至中環站列車，在荔景與葵芳站中間受阻約2小時，最後列車需退回葵芳站月台；觀塘站亦有人破壞緊急掣影響行車。直至中午12時45分，港鐵各路線服務陸續恢復正常，鄭表示，明白市民希望表達意見，但對於示威者做出影響自己及其他人士的行為表示遺憾。