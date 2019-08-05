警長認收保安員貸款賭博　稱臨近退休不安犯案

負責監督警方辦公大樓外判保安員工作的警長，聲稱缺錢交稅及財困，涉嫌收受一名保安員兩筆共4萬港元的貸款，然後疑將貸款用作賭博。涉事警長被起訴兩項訂明人員接受利益罪，案件今日(5日)於觀塘法院提堂，控方表示再考慮上次裁判官有關修改控罪的提議後，基於證據的強調，控告目前的控罪較為合適，裁判官表示理解。而被告梁錦輝(55歲)亦確認認罪。



律師求情指，被告服務警隊37載，一直勤力盡責，在警隊內受嘉許達140次。但他在2000年起因為工作壓力沉迷賭博，一度影響家庭經濟，幸得在郵局工作的妻子支持家庭。



不過，被告仍用自己的錢去賭，臨近退休的不安令他更不能自拔才會犯下本案，今次亦得其妻善後，替他繳回相關稅款及還清債項。律師強調，涉案保安亦表示借錢予被告是因交情而非受到壓力，亦有證人證明被告對案中保安團隊並無直接管理的角色。



律師又指，被告雖已退休，但政府仍然有權削減或取消他的退休金。被告已經深感後悔，現時積極戒賭，且他無機會再犯，希望法庭能考慮判處社會服務令。法庭遂將案押後至8月19日等候社會服務令報告後判刑，期間被告繼續保釋。



另外，本案發生一段小插曲，案件本應在早上9時半審理，但被告的代表律師因為交通問題至近11時半才到庭。裁判官表示理解今早的交通狀況，但亦提醒律師：「你個客(被告)都可以準時到庭，你留意吓」。