修例風波：示威者再圍天水圍警署　防暴警出動驅散

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【15:09】警方再次向天水圍警署外的示威者施放催淚煙。



【14:56】警方發出新聞稿指，大批示威者包圍天水圍警署，並向警務人員投擲石頭，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察在天水圍警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。



警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並對示威者一切暴力行為予以譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。



【14:45】天水圍警署外施放催淚煙後，警方第4度舉起黑旗。



【14:36】天水圍警署對出，警方向示威者施放催淚煙。



【14:23】天水圍警署現場氣氛緊張，警方第3次舉起黑旗，警署門外的警員已陸續穿上裝備，準備展開驅散行動。



【14:11】早前警員一度將數名示威者帶入警署，後來相關人士再從警署離開。其中一名就讀大學二年級的周同學表示，警方聲稱懷疑他身上藏有攻擊性武器，他被帶入警署搜身及紀錄身份證資料後，便獲准離去。



目前防暴警在天水圍警署、天耀路往及西鐵天水圍站布防，警方與示威者隔著天耀路馬路對峙。警方舉起藍旗，並用揚聲器警告示威者離開。受示威影響，輕鐵暫停天耀站服務。

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修訂《逃犯條例》風波昨晚(4日)演變成多區衝突，天水圍分區警署被數百名市民包圍，其中一名女示威者被拘捕時，遭男警扯脫內褲，事件再惹大批市民不滿，關注婦女性暴力協會表示譴責事件，今午(5日)約1時到天水圍警署遞信要求警方跟進事件，與此同時，現場再有大批示威者集結聲援。警方派出防暴警察，並且採取拘捕行動，並向示威者發射催淚噴霧，目前最少4人被捕。