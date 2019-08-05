每日一片：攝車罅唔睇路？　女司機撞飛南亞漢

過馬路時要「打醒十二分精神」，要睇清楚有冇車先「踏出第一步」。網上流傳一段車cam片，有司機行駛途中，一名南亞裔男子突然攝車罅走出馬路，女司機收掣不及，將對方撞至拋上擋風玻璃。事後女司機將片段上載網上及發文，「已報警！但心裏好不安」。



事發在昨日（4日）下午5時許，地點在元朗鳳攸東街。網民Man Lai Choi在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車cam片。從片中所見，現場路邊泊有不少車輛，有途人在車罅間走出過馬路。而涉事女司機駕私家車駛至上址時，亦一直以安全車速行車，期間有兩名男子站一架停泊路邊的私家車前，其中一名手持飲品的男子似未留意有車駛至，施施然走出馬路，結果女司機收掣不及，將其撞倒，撞力下，男子更被撞至彈上擋風玻璃，飲品濺滿車窗，非常震撼。



事件引起網民熱烈討論，有網民直指被撞男子是事件罪魁禍首，「累死司機呀」、「又出嚟害人」、「自己死好，拖埋人哋一齊攬炒」。不過亦有人認為司機亦有責任，「點解司機無收油嘅意識」，甚至揶揄司機，「你嗰牌邊度買？」警方發言人表示，50歲女司機駕車途經上址時撞及一名44歲非華裔男子，事件中男子手及腰部受輕傷，事後送院治療。