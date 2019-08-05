修例風波：警夏慤道施催淚彈驅散　示威者疑轉戰銅鑼灣

【18:10】夏慤道有許多示威者離去，聲稱「銅鑼灣見」。



【17:48】警方再在夏慤道施放催淚彈，有催淚煙落在政總附近天橋。



【17:08】警方指，大批示威者聚集於金鐘一帶，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，並衝擊政府總部。防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。



【16:56】警方在夏慤道舉橙旗，警告示威者速離，否則開槍。



【16:49】政總西翼附近又施放催淚煙。



【16:31】金鐘政府總部西翼附近的夏慤道，警方舉黑旗，及後施放催淚彈。



金鐘添馬公園今午(5日)的集會，有大批市民在海富中心外行往兩邊行人天橋。至下午2時45分，有示威者行出海富中心外的夏慤道，並設置路障，東西行線各封剩一條行車線。現場人士稱，添馬公園已「塞爆」，故呼籲集會人士出夏慤道。



警方表示，聚集於金鐘一帶的示威者，下午3時堵塞夏慤道近政府總部的行車線，現場交通非常擠塞，警告示威者立即停止堵路等違法行為，並呼籲市民留意最新交通情況。



添馬公園集會申請人周庭表示，近兩個月運動對不少港人是不眠之夜，即使政權威脅，港人仍不畏懼，希望市民理解不能參與罷工市民，往後抗爭亦要以冷靜克制態度爭取公義。



另外，運輸署表示，因應道路狀況，港島皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街仍然封閉。