孟加拉男遭圍毆搶劫　巴籍漢稱事主點錯相

一名來自孟加拉的尋求庇護人士，去年10月於元朗街頭遭另一批南亞人圍毆搶劫，被打至顎骨骨折，需留院4天治療。他出院後帶警察在事發現場兜截，聲稱認出一名行兇者，不過被認出者就指稱遭事主「點錯相」，否認與事件有關。這名被認出的巴基斯坦籍男子，現被控一項搶劫及一項蓄意傷人罪，今天(5日)起於高院原訟庭受審。



本案被告Ashrif Mehmood(30歲)為香港居民。他被控在去年10月13日，連同多名身份不詳人士，於元朗擊壤路搶劫孟加拉籍男子Mostafa Mohammed，並蓄意令他身體嚴重受傷。控方開案詞指，本案事主在案發日晚上約10時半，在擊壤路一休憩處長櫈坐下等朋友。期間有5名南亞人走來與他爭執，他們在5至10分鐘後離去，但未幾便即折返，當中一人突然在現場拾起一個玻璃瓶打他頭部，之後其餘4名兇徒亦用石塊打他，並搶走其背包，他放於背包內約4000港元現金、手機和「行街紙」被搶走。



事主被打至重傷流血，其後於現場見到一名他認得的同鄉，由同鄉代他致電報警。他被送到博愛醫院急症室搶救，證實顎骨有骨折，頭顱有多處損傷及右臉腫脹，須留院至10月17日。他出院後，帶警察到事發現場附近兜截，於21日下午在擊壤路指出被告，指稱被告就是用玻璃瓶打他的人，警方遂將被告拘捕。被告在警誡下向警方表示「我冇做過」。案件明天(6日)續審，控方將開始傳召事主作供。