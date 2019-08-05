政Whats噏：同乳鴿爆罵戰　馮煒光被譏馮公公

雖然前特首辦主任馮煒光早已退出民主黨(白鴿黨)，但仍然好留意啲前黨友嘅言行，不時喺佢哋Facebook留言，近日更同「乳鴿」及網民爆罵戰，乳鴿仲嬲到問馮煒光點解仲未死？馮就話對方辭窮，淨係識得咒人死，有網民仲爆粗鬧佢係馮公公添！



話說喺觀塘嘅衝突中，觀塘區議員莫建成同助理被補，白鴿黨主席胡志偉嘅徒弟、觀塘社區主任梁翊婷就喺fb講起呢件事，多名網民隨即鬧爆警方，正當你一言我一語時，突然馮煒光就留言話「非法集結便要拉。元朗721白衣暴徒，也是被控非法集結」，跟住梁就反問「點解你仲未死？」而馮就話「辭窮理屈，便只能咒人死。仲話想做議員！唉！」



見馮駁嘴，梁亦反駁話唔抵得馮咁樣衰咁廢，中英文似文盲；有網友亦搭上一句罵馮係小丑一名，馮就反駁話：「我至少是堂堂正正的生活在香港的中國人」該名網友就話：「唔知你噏乜，堂堂正正生活？笑死人」，又鬧馮係是非不分嘅真小人。馮亦唔示弱，即時反駁對方：「好過妳去做廢青，只懂蒙面，不敢以真面目示人。」個別網民睇唔過眼，幫拖鬧埋一份，仲爆粗鬧馮係馮公公添！



可能見講到爆晒粗，要等大家冷靜下。有網友就好理性咁話：「區議員係有責任去調停警民衝突㗎！呢個係一個盡責議員表現。」馮都做過區議員，佢回應話「阻差辦公係嚴重罪行」，再有網民問依家香港係咪警權無限大？馮竟回應話：「連特朗普都說香港正經歷暴動」。此話一出，隨即有網民質疑佢到底係聽命於前特首抑或係特朗普，話佢一時一樣。



馮又喺fb一再重申支持香港警察，平定暴亂，有網民直情叫佢改咗履歷嘅工作欄，「話民主黨曾經有你呢啲人渣真係唔係咩光彩嘅事嚟」，但馮不以為意，仲話「我是真民主。」



其實馮同前黨友爆網上罵戰早有前科，好似佢不時喺南區區議員羅健熙嘅fb留言，批評羅作為利東區議員，但又唔係住喺嗰度嘅利東人，而近日當羅提及元朗指揮官，馮又話「羅非利東人，不要再煽動人阻差辧公」，當提及黃大仙警察宿舍，佢又再次留言，話「羅非利東人，又在為暴力喝采，騷擾紀律部隊家人。小心觸犯煽惑罪，連議員和社工都冇埋呀！」羅就留言話「佢呢排冇問我愛唔愛國，支唔支持港獨已好畀面」。



老實講，話不投機半句多，唔啱聽點講都冇用，馮煒光不如慳番啖氣喇！