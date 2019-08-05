修例風波：警兩月施放千枚催淚彈　拘420人

警方今日(5日)在首日的每日例行發布會表示，由6月9日至昨晚(4日)，警方於處理遊行集會中共使用1000枚催淚彈、168發橡膠子彈、150發布袋彈。警方另拘捕420人，單是今日已拘捕82人，同時有139名警務人員受傷。



對於市民關注警方在民居使用催淚煙，警察公共關係科高級警司江永祥稱，是在迫不得已的情況及經過多從考慮才使用，希望與示威者製造一個安全距離，避免雙方正面衝突，減少受傷機會。他批評示威者的暴力及戰術不斷升級，在網上發放有組織性對付警察的言論，實在令人憂慮。



對於警方在天水圍警署外拘捕一名少女時導致對方走光，惹來批評，警察公共關係科署理總警司余鎧均重申，警方於處理過程中並無任何性暴力的事件發生，涉事女子當時身穿裙子，並不斷掙扎，由女警移走，至她冷靜下來，自己步行，已沒有走光的情況出現。



被問到將軍澳居民一名父親被扑穿頭，余鎧均表示，涉事男子已向警方作出投訴，由於指控嚴重，警方會將整件事搞清楚，不偏不倚作出調查。



另警方會就黃大仙紀律部隊宿舍高空投擲水彈的案件作出跟進。就7月21日的元朗襲擊事件，警方迄今拘捕23人，有尋求律政司指示，不會選擇性檢控。



對於傳媒採訪受到警方阻礙及受到不禮貌對待，江永祥承認，警務人員於長時間及壓力下工作，同事反應未如理想，會盡力協助記者採訪，並無心冒犯任何人，「多個朋友，總好過多過敵人」，如果言言間冒犯為新聞人員，他深表「唔好意思」。



余鎧均表示，希望與市民一起走出困局，警方於處理遊行集會，協助市民表達訴求，警方亦不希望作出行動。江永祥表示，每次遊行集會均出現大規模堵塞道路及包圍警署行動，有示威者使用彈义以強力發射磚頭，打爛警署玻璃，不斷攻擊警方，希望市民表達意見時能和平有序，不應訴諸暴力。