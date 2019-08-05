鄭若驊又墊司底　民望跌至僅得24分

律政司司長鄭若驊民望再「墊司底」，香港中文大學香港亞太區研究所上月就特區政府民望進行調查，結果顯示，政務司司長張建宗得35.4分，財政司司長陳茂波為32.3分，鄭若驊只獲24.1分，是3名司長中最低分，而市民對特首林鄭月娥的整體表現給予的評分為32.9分。



亞太區研究所在7月19至30日，以電話形式訪問了732名18歲以上的市民。調查顯示，受訪市民對鄭於7月份的評分為24.1分，較6月下跌2.7分。而林鄭月娥評分為32.9分，較6月下跌4.6分，與去年同期的56.7分相比，跌幅顯著。



民調亦就市民對特區政府表現的滿意度進行調查，結果顯示63%受訪市民表示不滿意政府表現，較6月份上升2.6個百分點，表示滿意的就有15.3%，比6月份下跌3.1個百分點。而對特區政府表現不滿意的百分比與去年的29.3%比較，則大幅上升，而對政府表現表示滿意的百分比，則較去年的33%大幅下跌。



對特區政府的信任度，不信任的為53.3%，較6月份上升4.4個百分點，相反只有21%人表示信任政府，亦比上月少1.1個百分點。