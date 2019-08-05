涉訛稱不知焊料規定　鉛水屋邨三判商兩名東主遭起訴

2015年多條屋邨被揭發食水含鉛超標，政府就此成立調查委員會，報告翌年出爐，當中有數段或涉及刑事而被遮蓋。事隔3年，警方落案起訴部分涉事屋邨的三判商的兩名東主，分別控以宣誓下作假證供及欺詐罪，案件今(5日)於東區法院提堂，並押後至9月16日以待轉介文件，兩名被告各以5000港元保釋候訊。



被告依次是莫海光(61歲)及蕭健煌(57歲)，俱報稱是地盤工人。兩人分別被控一項宣誓下作假證供罪，控罪指兩人於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會中，宣誓為證人下，分別故意作出虛假關鍵性陳述，即表示不知道有含鉛及無鉛兩類焊料。



當中，莫稱不知道只能使用無鉛焊料於元州邨、清河邨、牛頭角下邨、欣安邨及石硤尾邨的水喉工程中，而蕭則稱不知道只能使用無鉛焊料於彩福邨的水喉工程中，以及兩人指不知房屋委員會有關使用焊料的規定及批准。



莫另被控兩項欺詐罪，指他於2009年11月至12年7月，向有利建築有限公司訛稱只會用無鉛焊料於牛頭角下邨及石硤尾邨的水喉工程，使有利支付工程費及不要求他糾正。蕭的一項欺詐罪，控罪指他在2008年8月至12年3月，同樣向有利訛稱只會用無鉛焊料於彩福邨的水喉工程中。