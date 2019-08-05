修例風波：外交部轟美方　黑白顛倒是非不分

持續逾月的香港反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈。美國眾議院人權委員會主席麥戈文、眾議員史密斯上周五（2日）聯名致函美國務卿蓬佩奧和商務部長羅斯，敦促華府停止向香港警方出售彈藥及控制人群裝備，並要求華府阻止特區政府與北京將示威定性為「暴亂」。對此，中國外交部發言人華春瑩周一（5日）表示，有關說法「黑白顛倒，是非不分，用心險惡」，中方堅決反對。



華春瑩指出，激進暴力分子用鐵棍打砸，衝擊立法會和中聯辦，肆意破壞公共設施，阻礙公共交通，非法儲存危險物品和攻擊性武器，用致命手法襲擊警察，污損國徽及褻瀆五星旗等，均是世人有目共睹，美方卻仍有人認為是「和平示威」。她申請，任何有良知的人均會認為，該些行徑早已越過文明社會的底線，嚴重踐踏香港法治，威脅市民安全，嚴重觸碰「一國兩制」原則底線，為「是可忍，孰不可忍」。



華春瑩又認為，美方對自身國內普遍存在的警察濫用權力、暴力執法等問題「避而不談、視而不見」，反而污蔑攻擊香港警察，只會令世人看清美方的「傲慢與偏見、偽善與冷血、自私與霸道」，反問美方「難道暴力橫行、法治淪喪就是美方期待的『人權自由』？」她又敦促美方停止縱容暴力違法分子，停止破壞特區政府依法施政，停止干預香港事務，並重申不要低估中方貫徹「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的決心。