修例風波：港股四日累瀉近2000點　分析憂衰過沙士

社會風波愈演愈烈，即使政府高層官員召開記者會重申立場，依然無法挽回投資者信心，反令港股周一(5日)跌勢加劇。恒生指數最多急瀉逾800點，收市依然下挫767點，報26,151點，為近3個月最大單日跌幅，而且連跌4個交易日，累積下挫1,995點，港股市值4日合共蒸發2.232萬億元。



綜合券商及基金經理意見認為，投資者質疑特區政府管治班子解決危機的能力，直言若事件繼續發酵，不僅令金融中心地位受損，香港經濟更會進一步轉差，甚至有機會步入衰退，擔心香港經濟會衰過金融海嘯及「沙士」疫症的時候。



恒指周一開市已經下跌438點，雖然港府高層早上會見記者，評論近日香港局勢，惟港股沽售壓力不減反增，跌幅曾擴至831點，險守26,000點關，低見26,086點，中午收市時跌幅更「諷刺地」縮窄至777點，與特首當選票數完全一樣，頓成全城焦點熱話。國企指數則一度下挫305點，收市依然跌266點，報10,081點，同樣連續四個交易日下跌，累挫736點，港股總成交995億元。



有基金經理直言，外資投資股票時，除股票本身價值外，政治情況及官員的治理能力亦是其中一項考慮要素，可惜昨日港府官員未有就當前困局提出具體解決方案，令人失望之餘，投資者亦開始質疑有沒有能力解決問題，加上中美貿易戰及人民幣貶值等不利因素，長線基金及互惠基金寧可先行沽貨離場。



他又說，香港連串示威行動影響深遠，不但打擊香港零售業及旅遊業，經濟及企業盈利能力轉差，可能令失業率逐步上升，樓價卻有機會掉頭下跌，銀行的資產質素亦會轉壞。此外，社會不穩下，部分外資或將亞洲區總部由香港遷往新加坡，市場缺乏信心下，香港的金融中心地位恐受損。



事實上，券商對普遍港股後市不是太樂觀。其中，滙盈資產管理董事總經理謝明光表示，6月份港股的低位26,762點可說是「最後一根稻草」，如今已經跌穿，許多著名基金及旗下投資客戶均先行沽貨離場，「因為睇唔通香港今次的政治事件可以點解決，目前彷彿是一個死結。」他相信資金會繼續從香港及新興市場流走，即使港股之後或稍為喘定，但下跌趨勢未改，恒指或有機會下試去年10月低位24,540點。



有分析員表示，昨日尾市有許多外資機構投資者「要錢唔要貨」，大手減持多隻藍籌股，連部分有避險作用的公用股亦未能幸免，意味港股未跌完，假如跌穿去年10月底24,540點低位，最壞情況可能要下試21,000點。