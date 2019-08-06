修例風波：8.5示威衝突24人傷　政府籲回復社會秩序

反修訂《逃犯條例》人士昨日（5日）發起「大三罷」行動，期間又再演變成暴力示威與警民衝突。醫管局稱截至昨晚11時，有24人受傷求醫，其中1名男子情況嚴重，在大埔那打素醫院接受治理；5男1女情況穩定，分別在屯門醫院、大埔那打素醫院及天水圍醫院留醫；12男4女已出院，另有1名男子情況並未確定。



政府今日（6日）凌晨發聲明回應，指昨日有人鼓吹罷工，並進行所謂「不合作運動」，早上有示威者刻意堵塞主要幹道，在多個港鐵車站故意阻礙列車服務；自下午起，違法堵路活動擴至港九新界多個地區，加上有計劃地衝擊政府總部及不同地區的警署、破壞警車、襲擊警務人員，甚至縱火；晚上更有示威者再次將國旗從旗桿拆下並拋入海中，公然挑戰國家權威。



聲明指，示威者罔顧法紀及有組織的行為不僅剝奪其他市民上班的權利和日常生活的自由、嚴重影響經濟活動，其逐步擴散及急劇升級的暴力亦令人髮指，正將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以強烈譴責。



聲明又感謝一眾公務員及公共服務提供者克盡己職，令昨天公共服務大致維持正常。政府再次呼籲所有珍惜和愛護香港的市民與特區政府共同努力，全力打擊暴力、維護法治、盡快回復社會秩序。