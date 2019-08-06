政Whats噏：袁莎妮讚王永平中立論　被洪為民嘲失憶

公務員事務局前局長王永平喺早前嘅公務員集會上發表嘅「政治中立」論爭議不休，前政務官(AO)、香港總商會總裁袁莎妮Shirley日前喺Facebook上載咗相關報道，並留言話「Very well said (講得好好)」，隨即被菁英會榮譽主席洪為民(Witman)質疑，引述曾任保安局局長嘅新民黨主席葉劉淑儀質疑王永平係咪失憶嘅文章，話「作為一個前AO， 我尊重你反對政府嘅權利，但難道你也陪王前局長失憶」。



Shirley隨即反駁話冇失憶，但亦唔打算辯論，又話「政治中立」唔係香港首創嘅，但香港嘅政治體制獨一無二，相信係時候面對制度嘅利與弊，好好反思香港點樣走落去。佢又話重溫咗兩篇政府講稿，係當年行政長官解釋點解要設立問責制，同時任公務員事務局局長俞宗怡(D姐)解說維持公務員政治中立，話畀大家參考，而Witman亦節錄咗新聞稿，話喺2002年推行問責制，相關嘅文件中亦清楚指出公務員政治中立嘅原則，又話：「咁我好奇地問，你覺得王永平well said咗咩呢？」



跟住Witman回應另一網友時話，首先王永平已經冒認政治中立係佢講嘅，呢個已經誠信有問題；第二係佢用今日的我打倒昨日的我，仲要打倒埋昨日的D姐。Witman仲自嘲智慧低，話實在唔明邊度well said，定係自己英文水平差，誤解咗Well said嘅意思，所以咪問下啲前高官囉！