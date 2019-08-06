東方日報A1：一連三日全港失控　學者料林鄭為出動駐軍打底

因修訂《逃犯條例》而引發的風波持續近兩個月，各區遊行示威、暴力衝擊、罷工及大型不合作運動等一連三日癱瘓全港交通及社會運作。而示威者的行動亦變本加厲，以漆彈塗污國徽，又把五星旗拋落海。特首林鄭月娥一直「龜縮」，至昨日才聯同多名問責官員會見傳媒。林鄭批評部分極端暴力分子將訴求變質，示威行為已超越原有政治訴求，摧毀香港繁榮穩定，對於有人形容現時是玉石俱焚，她就指是把香港推向不歸路。有學者指出，林鄭言論未有提出實際「降溫」方法，反而似是為未來一旦需要出動解放軍平亂「打底」。



林鄭月娥昨早於特首辦會見傳媒，指香港一直為世界上最安全城市之一，但一連串極端暴力行為正將香港推向十分危險境況，過去一至兩星期的暴力及破壞行為不斷升級，由任意阻塞港鐵車門、癱瘓主要幹道、圍堵及攻擊各區警署，亦有暴力分子於網上欺凌及恐嚇不同意見人士，一小撮極端暴力人士更擲磚、縱火、投擲汽油彈及製造炸彈，批評使用暴力表達政治訴求是罔顧他人權利及自由。



林鄭又指，部分極端分子將訴求變質，有人污損國徽、將升起的五星旗拆下拋落海，揚言要「搞革命」、「光復香港」，反映出已超越原本政治訴求，此等挑戰國家主權，危害一國兩制的違法行為會摧毀香港穩定繁榮。她更反問是否要將香港七百萬人的穩定生活和未來作賭注，直言現時民生及經濟已出問題，市民生計都受影響，社會已不安全和不穩定，不能在短時間內重新建立，形容此種「玉石俱焚」的做法會將香港推上不歸路。



被問到會否在修例工作上用「撤回」字眼，以及會否辭職時，林鄭就稱政府已在六月十五日決定暫緩修訂，其後又補充修例工作已完全停止，亦不會再啟動，認為已經是徹底回應市民對修例工作的訴求，至於現時香港的前途及穩定等正面對大挑戰，已非其個人榮辱問題，重申有責任與主要官員緊守崗位，她和其他官員於現階段辭職都無助尋找更好解決方案。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，林鄭並沒有提出為現行亂局「降溫」的實際方法，有如「錄音機」，而「冇乜意義」的說話只不過是在「熊熊烈火之上火上加油」，令情況更令人憂慮，亦反映出她已「冇計」去處理現狀，並無力管治香港。對於林鄭稱有人挑戰國家主權及危害一國兩制，陳就認為現時事件確已演變至不止是反修例，而是已經有如「一個主權嘅爭奪」，但就質疑其言論只是「交個波畀『一國』」。



陳偉強續指，林鄭政府似乎是企圖依仗警隊去「平亂」，但現時多區出現衝擊警署的行為，已令到警方自顧不暇，所以不排除林鄭言論只是為未來一旦有需要出動解放軍平亂而「打底」。



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