探射燈：電子煙加熱煙流行　禁煙區吸食亦違法

現時愈來愈多人吸食電子煙及加熱煙，惟部分人對這類煙品的禍害及法律限制存有誤解，如以為吸食電子煙不為場地限制，或以為電子煙較傳統煙對人體較少危害。事實上，在禁止吸煙區內吸食水煙、電子煙及加熱煙同屬違法。



香港大學青少年戒煙熱線在過去兩年接獲400多名煙民求助，其中超過50%為曾吸食電子煙或加熱煙的25歲以下青少年，主要因好奇及受朋輩影響而吸食相關產品。東華三院戒煙綜合服務中心於去年4月至12月，亦錄得133宗吸食新興煙草產品的市民求助個案。



然而，不少人低估吸食電子煙的禍害。按資料顯示，大部分電子煙產品含有並會釋出多種有毒物質，例如甲醛及丙二醇，長期吸食會增加罹患心肺疾病、癌症等疾病的風險。家庭醫生關嘉美指，不同電子煙使用的化學成分不一，對人體的危害更難評估，故電子煙較傳統煙對人體更少禍害的說法並不成立，而吸食電子煙能有助戒煙的說法更屬無稽，呼籲市民無論電子煙還是傳統香煙都不應接觸。

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