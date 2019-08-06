探射燈：部門宣傳不足　旅客不識例　易誤墮法網

今年初有內地旅客於澳門違例吸煙，導致治安警需向天開槍示警。事實上，本港多個旅遊景點亦不時出現內地旅客違例吸煙情況，東網早前報道，在淺水灣泳灘有旅客無視禁煙告示逕自吸煙，並把煙蒂棄置於三色回收桶頂；觀塘啟業邨亦有不少內地旅客用膳後，於邨內公廁門口聚集等候旅遊巴時違例吸煙且亂棄煙蒂，使居民大感頭痛。



香港旅遊業議會主席黃進達表示，現時導遊守則中要求導遊向遊客解釋本港禁煙法例，到達景點後，亦要向遊客指示吸煙區位置，但部分遊客，特別是自由行人士，或因未能接收或理解相關提示而誤墮法網。至於各大口岸出入境區域雖有展示相關法例，但未能有效控制遊客到港後違例吸煙的情況，他認為有關部門可加強向遊客宣傳，例如在來港的交通工具上張貼宣傳海報。

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