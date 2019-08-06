探射燈：控煙酒辦被轟Hea做　處處違規吞雲吐霧

控煙酒辦去年改組並增加前線執法人手，惟打擊違例吸煙的力度卻未見增加。東網日前於熟食中心、公園及屋邨休憩場地等多個禁煙區，直擊多名煙民吞雲吐霧，有人大模廝樣於嚴禁吸煙的標示下吸煙，亦有不少食客於熟食中心吸煙卻無人制止，其他市民只能「硬食」二手煙。



東網記者日前於晚飯時間到深水埗北河街街市熟食中心視察，發現同時有多達7枱客人在吸煙，並手執酒杯開懷暢飲，過程中不但無人制止，更有餐廳員工邊拿着煙邊工作，整個熟食中心充斥煙味。旺角花園街街市熟食中心亦是違例吸煙黑點，記者巡查時發現，高峰期同時4枱客人吸煙，其中1枱更有4齊齊「打邊爐」，整個熟食中心遍地煙蒂。



另外在上水石湖墟遊樂場，近10名長者一邊觀看象棋對弈，一邊在寫有「嚴禁吸煙」的告示橫額下點起香煙，亦有長者邊吸煙邊下棋，部分更隨手把煙蒂扔到身旁花槽內。彩園邨的休憩空間亦貼有「請勿吸煙」字句，仍有數名市民帶同啤酒到休憩處，盤腿而坐飲酒吸煙，然後把煙蒂扔到地上，無數煙蒂被卡在休憩處的地板上。



根據《吸煙（公眾衞生）條例》及《定額罰款（吸煙罪行）條例》，任何人不可以在禁煙區內吸煙或攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗，否則可被定額罰款1500港元。為加強處理違例吸煙及賣酒的情況，控煙辦去年改組為控煙酒辦，前線執法人員的人手編制由原本約90人增加至現時約120人，並承諾會加強巡察違規情況。



立法會議員劉國勳認為，現時仍出現大量違規情況乃執法不力所致，「控煙酒辦執法隊伍只係增加咗30人，成隊加埋得百幾人，人手明顯不足，難以處理全港嘅違規個案。」他表示，現時投訴熱線未能即時處理個案，建議當局再增聘人手及增加巡邏次數，才能有效處理問題。



控煙酒辦公室發言人指，於今年首半年，共接獲接近8700宗有關違例吸煙投訴，並就吸煙罪行發出超過4080張定額罰款通知書或傳票。食環署發言人指，過去1年（去年8月至今年7月）巡察北河街及花園街街市熟食中心時，就違例吸煙所發出的定額罰款通知書數目分別為4張和2張。



康文署發言人則指，會繼續密切監察上述遊樂場的情況、增加巡查次數，並會與控煙酒辦緊密聯繫，以採取適當的跟進行動。

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