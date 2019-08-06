Dr.東：攝取天然維他命A　有助預防皮膚癌

猛烈的紫外光是令人患上皮膚癌的幕後黑手。美國最新研究發現，經常攝取維他命A有效降低患上皮膚癌的風險，蘊含豐富維他命A的食物包括蘋果、紅蘿蔔、西蘭花及番薯，可加強保護及再生細胞和黏膜，經常暴曬及戶外工作的人宜多進食。不過，維他命A補充劑並沒有相應降低患癌風險的功效，研究學者呼籲市民最好從天然食物中攝取營養素。



美國布朗大學分析超過120000名市民的健康資料，並追蹤研究他們的飲食、生活習慣及健康狀況長達26年。有關市民最終有近4000人患上鱗狀細胞癌，即皮膚癌的一種。研究人員發現，幾乎所有人均有攝取足夠的維他命A，而攝取量最多的人，較攝取量較低的人，患上皮膚癌的風險下降了17%。攝取量最多的人，相當於每日吃一個中等大小的番薯或兩根紅蘿蔔。



研究學者指出，維他命A可以令細胞再生，其抗氧化成分可對抗造成皮膚衰老的自由基，令皮膚保持健康及緊緻。當皮膚細胞再生，可防止紫外線引起皮膚癌。不過，這種可以防癌的功效只能透過食物中攝取，研究發現維他命A補充劑並沒有相同的效用。



根據香港衞生署資料，維他命A除了可加強細胞再生，亦可預防眼睛疾病、促進發育，以及維持骨骼、牙齒、毛髮及指甲健康等。蘊含維他命A的食物包括奶類、魚肝油、肝臟、深綠及深黃色的蔬菜及水果。



根據香港癌症資料統計中心數據，2016年的皮膚癌新症佔所有癌症為3.6%，即每年約有1000多宗新症。長期接觸陽光的紫外線、白皙且不易曬黑、身上多痣及多色斑，以及有家族病史的人，較易患上皮膚癌。皮膚癌常見症狀包括皮膚上有新的痣或瘤；病斑出現痕癢、疼痛、出血或發炎；痣或斑點面積變大及不對稱等。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms









