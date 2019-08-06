網民熱話：消失的迴轉壽司？　顧客「食空氣」好無奈

偶爾想吃壽司，可以去壽司店大飽口福，但大家有冇遇過「空氣壽司」的情況呢？近日有網民光顧觀塘一間迴轉壽司店，但運輸帶上，卻是一件壽司都冇，網民看後笑言係「傳說中的飢餓行銷」。



網民Tsang Chiu Long前日（4日）於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發布片段及貼文指，自己在壽司店「等咗十幾分鐘，一件壽司都冇」。片段所見，運輸帶上只有一個個空碟及膠蓋不停在轉動，事主向職員了解，對方回應指「整緊」。事主惟有繼續等待，誰知「都係一件壽司都冇」，感覺無奈。



網民看過片段後，都直言很搞笑，許多人稱壽司師傅可能正「罷工」、「不合作運動」，亦有網民調侃事主，「畀你食晒，仲好講」，亦有人估計，「職員整好晒一碟碟放喺一邊都唔會放落去畀你食？」甚至指事件「係咪笑話嚟㗎」。



網民有話說



Ben Kwong：罷工

Jacky So：坐前啲啦，你上家好大食

Wai Pan Fu：又唔係限時任食...你想食咪落order囉

Carina Ng：起身走人咯......



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