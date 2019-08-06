修例風波：政府齋拖無策　學者倡借鑒李光耀鋼鐵意志

因修訂《逃犯條例》引發持續近兩個月的社會風波，各區遊行示威、暴力衝擊及不合作運動等，連日癱瘓香港。特首林鄭月娥「龜縮」多日後昨日(5日)終聯同多名問責官員公開發言，卻換來廣大市民狠批「廢話連篇」，全無提出解決亂局方案。學者批評政府只懂拖延問題，建議借鏡已故新加坡前總理李光耀的領袖風範，以鋼鐵的意志處理問題。



網上流傳短片，提及1980年11月新加坡航空公司機師協會發動罷工，機師要求加薪。時任新加坡總理的李光耀氣勢堅定地向民眾指，他提出兩個選擇，一是馬上停止影響正常服務；二是繼續罷工，重建新加坡航空：「就算沒有他們(機師)，我都可以讓航空公司繼續運作！」此後機師迅速重返工作崗位，迅速結束工潮。李又激動說：「不管是誰來管理新加坡，一定要擁有鋼鐵的意志，否則想都別想！這不是一場遊戲，這關乎你我的性命！我費了一生的心血建立此地(新加坡)，只要我仍管理新加坡，無人可以毀掉她！」



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，港府於今次處理全港罷工的決心，明顯不及上述新加坡的案例。尤其是政府對於公務員罷工也沒有強硬姿態，有部分受政府資助的非牟利機構亦對員工罷工寬容，政府也沒有加以阻止；加上示威及警民衡突已維持近兩個月，連廣大市民也不再相信警察會保護民眾，人人自危要帶防禦工具，政府依然苦無對策，任由社會撕裂。他建議政府奮起借鏡李光耀堅定的決心，盡快制訂斬釘截鐵的解決方案，讓社會重回正軌。