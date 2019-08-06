涉串謀呃公帑　外判清潔工及物流署職員認罪候懲

在消防處工作的外判清潔女工，不滿更換承辦商後被減薪，遂向物流服務署物料供應員投訴，供應員遂安排女工在未經批核下放假26天，誘使承辦商向女工支付逾9000港元工資；供應員另被控使用虛假文件隱瞞有關未經批核的假期，令政府額外支付逾1.4萬港元予該承辦商。兩人今(6日)在西九龍法院承認串謀欺詐及代理人意圖欺騙其主事人而使用文件共10罪，裁判官准兩人保釋至8月20日判刑，期間索取社會服務令報告。



兩名被告為物流署二級物料供應員宋漢昇(37歲)以及萬成清潔服務有限公司(萬成)工人周嬋蘭(61歲)。



辯方求情指，宋同意案件涉及違反誠信，其公職勢受本案影響，但他在本案中並無得益，亦沒有影響消防處運作，只是好心做壞事。周則在轉換承辦商後減薪20%，與身邊獲政府聘用的工友同工不同酬，感到委屈下向宋投訴。辯方同意案件涉及公帑，但不涉貪污，被告不會重犯。



案情指，周於2016年8月向宋投訴，指新的承辦商萬成向她支付的人工比原有承辦商為低，宋遂與周協議每月放3日假，最終直至前年5月，周放假26天，多獲發約9400港元薪金。宋又為此而使用虛假文件，即看似由萬成曾發出的發票及每月付款核實表格，誘使消防處向萬成支付逾1.4萬港元。