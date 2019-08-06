修例風波：美眾議院長批港府懦弱　促停售防暴裝備

香港政府修訂《逃犯條例》引發連串示威，美國眾議院院長佩洛西周一（5日）發聲明批評港府懦弱，拒絕尊重法治及實踐「一國兩制」，她指香港人應擁有《基本法》及國際條約承諾的自治及所有權利，強調會繼續推動國會討論香港人權及民主法案，同時促請華府停止對香港警察銷售彈藥及人群控制裝備。



佩洛西在聲明指摘港府，聲言自由、正義及民主不會因不公義及恐嚇而消失，港人應享有自治等權利。她表示，香港立法會必須採取行動回應港人訴求，立即及全面撤回《逃犯條例》。佩洛西重申，美國國會民主、共和兩黨議員會與港人團結一致，實現充滿希望、自由和民主的未來。



美國國務院發言人被問及華府會否向港府停售武器時，指不會評論聯邦法下個別商業銷售活動，至於會否檢討華府的防務物品及服務轉移，當局會以個案方式衡量經濟、國家安全、外交及對人權的影響，再做決定或提出建議。華府亦會檢討及監察防務協助是否被用在原本用途。



中國外交部駐香港特派員公署譴責佩洛西公然支持暴力抗法分子，粗暴干預香港事務和中國內政。發言人批評，佩洛西等美國政客打着自由、民主幌子為暴徒撐腰打氣，對極端暴力活動煽風點火，令暴力抗法分子有恃無恐、無法無天。