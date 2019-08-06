反中亂港勢力幕後鼓動暴力行為　港澳辦：玩火者必自焚

國務院港澳事務辦公室10天內第二次，就香港近日發生的連串暴力事件向記者發表看法。港澳辦新聞發言人楊光表示，示威行動已演化成極端暴力行為，手段不斷翻新，破壞性不斷加劇，而幕後慫恿、支持激進暴力分子的則是香港內外的「反中亂港」勢力，並對幕後黑手發出警告說：「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到！」



楊光表示，近兩個月來，在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，一小部分激進示威者以警員為襲擊目標，使用的工具從磚頭、鐵枝發展到煙霧彈、汽油彈、弓箭等致命武器，並實施縱火，還有人在網上公然鼓吹使用致命手法襲擊警員。



楊光又指在香港當前亂局中，站在前台的是部分激進暴力分子，居中的是部分被誤導、被裹挾的善良市民，一切均是「反中亂港」勢力在幕後鼓動。他批評稱，上述分子混淆是非、顛倒黑白，竭力鼓吹「公民抗命」甚至「暴力才能解決問題」的歪理邪說，美化、慫恿激進暴力活動，鼓動激進分子大搞所謂「不合作運動」，實施「極限施壓」，企圖逼使全體香港市民捲入政治紛爭，激化社會矛盾。



他續指，部分激進分子撕毀香港基本法，污損國徽，而上周六（3日）傍晚更有幾名無恥之徒在尖沙咀拆下某建築物前懸掛的五星旗，扔入海中，直指該行為嚴重觸犯法律，公然冒犯國家尊嚴，挑戰「一國兩制」原則底線。