律政司唔告黎智英涉刑恐記者　防暴警有樣學樣又辱罵記者

近日示威活動不斷，警民衝突升溫，走在前線的記者更被無理粗暴對待！繼本身是天主教徒、政客兼傳媒負責人的壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，竟對記者辱罵「×你老母×」，證據確鑿，但律政司一直拖延「唔敢認唔敢告」，令歪風蔓延至執法部門都兩度以「×你老母」大罵記者。近日東方一名弱質纖纖的女記者在採訪示威活動期間，又被欺善怕惡的防暴警員粗暴對待，包括不斷無故以粗言穢語辱罵，和在無通知下以盾牌推撞，片段在網上流傳，激起全城怒火，涉事女記者事後已向投訴警察課投訴。學者炮轟律政司不告黎智英涉刑恐記者，縱容辱罵記者情況如傳染病般散播，變得更有恃無恐，形同鼓勵其他人不尊重記者，嚴重妨礙採訪工作。



發生超過兩年的黎智英涉刑恐東方男記者事件，當日黎智英在維園出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方男記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，令受害記者終日飽受身心及精神困擾，需接受精神科及心理治療。東方和受害記者縱鍥而不捨，先後13度去信要求交代以討回公道，但律政司至今仍全無正面回應案件檢控進度，完全無視受害記者的權利，儼如縱容他人肆意威嚇、辱罵記者的行為。



言猶在耳，日前（8月4日）東方一名弱質纖纖的女記者在採訪示威活動期間又再遭受粗暴對待。從逾一分鐘的事發片段所見，現場位於銅鑼灣告士打道、伊利莎伯大廈對出，當時女記者與攝記僅站在行人路，並無阻礙在場的防暴警工作。而多部警車停泊路邊，部分防暴警除下頭盔及裝備，相信該時驅散行動已結束，防暴警準備上警車離開。



此時，另一批防暴警從後巷步出，一名男防暴警突撞向受害女記者，女記者於是行出馬路向其質問：「前面呢位警員點解要推我哋？」現場防暴警突然兇神惡煞發難「兇記者」：「嘈咩呀嘈」、「收嗲啦」，女記者多番追問被撞理由，防暴警都未有正面回答。



期間，一名男防暴警亦大罵記者：「做咩啫你？」其他人見狀立刻「幫拖」，一名女防暴警更情緒激動大聲喝罵：「你係唔係真係記者嚟㗎？」及後女記者表明身份，並展示記者證，惟對方繼續指罵：「有證唔代表係記者！假記者呀」更有防暴警要求他們除下保護裝備，態度惡劣。但從片段所見，記者佩戴的防護頭盔是印有清晰的「記者」字樣。



而過程中不斷有防暴警「手指指」，叫記者「走啦」，期間有防暴警兩度大鬧：「X你老母」，並多番推撞記者，致攝錄機亦出現搖晃。在場記者被強行推上行人路，直至一名現場的人權監察員冷靜要求警員不要推撞，監察員亦返回行人路，緊張氣氛才得以緩和。不過，片段所見，現場有多名記者，涉事防暴警只針對該女記者指罵，明顯是欺善怕惡。



「過去好多單向記者粗言穢語或恐嚇都無受到法律制裁，會好似傳染病咁，鼓勵警察或其他人都對記者無咗尊重。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎智英涉刑恐記者但至今仍未被檢控，縱容警察或其他人都有恃無恐，隨便用粗言辱罵，甚至大力推撞記者。他強調，傳媒是監察政府的重要一環，應獲確保採訪安全和得到基本尊重。

