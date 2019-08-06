重建或掘出炸彈　瑪麗醫院啟動事故中心應變

重建中的瑪麗醫院正拆卸三座舊建築及重新建新大樓，相關拆卸工程即將完成，9月開始鑿地建樓。鑑於該院過去曾數次發現戰時炸彈，該院將為工程發現炸彈時啟動重大事故控制中心，臨床服務會受到一定影響，包括需疏散最鄰近地盤的K座大樓住院病人到正院或其他醫院，急症服務至少需暫停48小時，並安排穩定的住院病人出院等。



瑪麗醫院正拆卸病理學樓、臨床病理大樓及醫生宿舍三座建築，用以興建一座新的急症大樓，預計2024年落成，目前正準備展開鑿地工程。該院曾於2000年及2015年兩次發現戰時炸彈，承建商及警方爆炸品處理課早前實地視察，不排除今次工程會再發現炸彈，該院決定屆時會啟動重大事故控制中心(MICC)作出緊急應變。



港島西醫院聯網代理服務總監(質素及安全)鄧錦成表示，該院需因應危險而暫停一系列的臨床服務，包括暫停急症室、專科門診服務；由於K座最近地盤，該座服務最受影響，住院病人會按需要轉院或出院，該座目前有300個住院病人；醫院亦與消防處協調將救護車個案轉送其他急症醫院。他說，根據經驗一般發現炸彈不會有即時危險，預計會有1至2日作出應變及轉移臨床服務，因此一些已到院登記求診的病人會繼續完成服務。至於緊急手術或器官移植手術等緊急服務，醫院會要求警方待有關手術完成後才展開拆彈工作。



鄧又說，根據警方爆炸品處理課的視察，預計最大機會發現炸彈的時間是9月初，判斷影響範圍只波及K座，其他地方影響性較低。不過，實際影響可能仍要視乎發現炸彈的深度及方向，屆時會再與相關部門溝通。港島西醫院聯網總監李德麗表示，對於任何工程造成的震動問題，醫院早前已購入大量防震台等設備放置精密儀器免受影響，相信足以應付。