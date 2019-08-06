阿王辣爆：大三罷變大破壞　反對派應罷領薪金及道歉

反對修訂《逃犯條例》人士發起罷工、罷市、罷課「大三罷」行動，癱瘓港九新界交通，破壞多區警署。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興表示，所謂大三罷徹底失敗，變成大破壞、大搗亂、大塞車，影響市民。王強烈譴責支持大三罷行動的二十多名反對派立法會議員，批評他們呼籲民眾罷工，應罷領薪金。



王國興表示，大三罷行動損害市民利益，多個地區烏煙瘴氣，有暴徒向巴士車長、的士司機濫用私刑，行為無法無天。對於示威者高呼「光復香港、時代革命」口號，王坦言是搞港獨，直斥港府為何不追究。王又譴責支持大三罷行動的二十多名反對派立法會議員，批評他們呼籲民眾罷工，自己卻薪高糧準。



王又指，壹傳媒黎智英等「搞事四人幫」與公民黨主席梁家傑、立法會議員譚文豪、民主黨前主席李永達、何俊仁等人，之前早已開香檳慶功，黎回答記者詢問時坦言形勢不錯。王質疑明顯是指為美國而戰、搞亂香港的形勢不錯。



東網《正論》及《功夫茶》早於六月指出，反修例事件是反中亂港的「顏色革命」，必須將始作俑者繩之於法。王國興認為，政府沒有聽取諫言，遲遲不採取有力措施。違法佔領行動事件擾攘數年，包括黎智英在內的三十九個佔領行動主要搞手仍未被帶上法庭，造成破窗效應，誘使他人模仿犯罪。



日前七個集會區變為暴動火頭，黑衣人成為黑色恐怖，甚至有人收取高薪聯絡示威者，肆意搞亂香港。王批評鼓吹行動的黎及反對派議員，認為他們應向全港市民認錯及道歉。



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