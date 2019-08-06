政Whats噏：社會撕裂　謝偉銓幫政府撲火？

《逃犯條例》修訂風波引起社會嚴重撕裂，示威者同警察嘅行動都不斷升級，但呢個困局點解決就至今都未有答案。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)早幾日就喺Facebook發文，提到近日遊行請願不斷，為加強政府同各界嘅溝通，將會幫業界爭取機會，安排直接同政府司局長對話交流，嚟緊就會喺8月12日同運輸及房屋局局長陳帆會面，唔通Tony想借此機會獻計畀政府，幫政府撲火？



根據Tony講，佢將會聯同四會，即係香港建築師學會、規劃師學會、測量師學會同園境師學會舉辦一連串嘅「與司局長對話」活動，會率先同陳帆會面，Tony接受查詢時仲透露嚟緊會約見環境局局長黃錦星，至於其他司局長就仲約緊，而活動就係自由報名，先到先得。



見Tony劈頭就提到修例風波，仲話係同政府對話交流，的確好易令人聯想到係想傾修例風波，睇吓有冇計仔幫政府撲火，但Tony聽完就隨即笑指：「點撲到啊？」只係佢所屬業界都係專業人士，一直都有向政府提出啲相關嘅專業意見，例如係房屋、環保等方面，又指好多人都可以就政治議題提意見，雖然若有業界人士想向政府反映都冇問題，但原意都係畀渠道業界嘅專業人士直接向政府表達意見。



所以Tony約見嘅政府部門都係運輸局、環境局等都同業界有較多直接關係嘅部門，仲話其實以前都有舉辦四會同政府官員嘅活動，只係冇今次咁有系統同組織，例如早一兩個月已見過發展局局長黃偉綸同埋部分政策局嘅常任秘書長等。



到底會唔會傾修例風波？Tony就話修例風波對業界嘅影響開始浮現，指立法會已無法開會，當中部分政府工程已做咗前期工作，但依家就「卡住咗」，至少要拖多半年，同業界都有一定關係，所以會面並冇前設，唔會限制出席者講啲乜，不過佢覺得問返同局方相關嘅議題意義會大啲，局方亦可以回應得好啲。



照咁睇嚟，修例風波並唔係Tony舉辦「與司局長對話」嘅主打，點撲火睇怕都要交返畀政府諗。至於點解Tony喺宣傳提到修例，佢解釋係因為修例係近期熱話，想吸引多啲人留意咁啫！