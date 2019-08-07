修例風波：浸大學生會會長被捕　千人圍深水埗警署　警催淚彈驅散



【00:20】浸大校長離開後約5分鐘，警方突然衝入鴨寮街採取拘捕行動，有數名男女被制服地上。



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【00:12】浸大校長錢大康到醫院後，現到欽州街現場向示威人士要和平，並呼籲警員克制。



昨日(6日)晚7時20分，O記5名探員在深水埗鴨寮街近北河街交界，截查香港浸會大學學生會會長方仲賢，探員指他藏有攻擊性武器，相關拘捕行動引起不少市民不滿，方報稱不適，乘救護車送院治理。其後，約1000人包圍深水埗警署。至晚上11時25分，警方防暴警察到場，在荔枝角道施放多枚催淚彈，示威人士遂向長沙灣道逃走，防暴警其後封鎖西九龍中心對開一條行人天橋，有自稱街坊人士被驅趕，與警員發生爭執。大批警員亦在欽州街近嘉頓布防。至近晚上11時50分，警方在欽州街兩面推進，分別沿元州街及荔枝角道包抄示威者。有自稱街坊人士在場指警員突然施放催淚彈。



至今日(7日)凌晨時分，大批示威者退守至近長沙灣道政府合署對開叫囂，期間有消防車駛至現場。有社工向警員廣播，深水有很多老人院，並叫警員保持冷靜。

