古城鎮繪畫揚威海外　16港生奪20多項獎

香港學生再揚威海外！由16名港生組成的代表隊，參加羅馬尼亞國際青少年現場寫生繪畫比賽，力壓十多隊對手奪得廿多項個人獎項，更包括金獎及單日最佳作品獎等，為成績最好一隊。評審團讚揚本港學生的畫作多元化，當中包含水彩、素描、中國水墨畫等不同繪畫風格，港生亦要克服時差，加上需轉換城鎮作畫，故形容為體力和耐力的挑戰。



參賽的香港學生年齡介乎10至17歲，比賽要求參賽者在羅馬尼亞古城內進行現場繪畫。參賽學生須在一連五天比賽中，分別以一日、半日及三小時不同時限內，以古城廣場中各具特色的法定建築物為題作寫生。評審團再以一周內參賽者的整體表現、投入度以及個人風格等為評審標準。



當中16歲的戴昕霖在高級組中，奪得金獎及兩項單日最佳作品獎；而13歲的劉見之及張浚希則榮獲「最佳個人作品集大獎」及金獎等獎項。另外，11歲的劉禹之則成為全場最年輕的金獎得獎者，評判團讚揚他以一系列生動的水彩畫，令人眼前一亮，亦以輕鬆、簡明的筆觸成功勾畫出西方古建築的神韻。

