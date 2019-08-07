修例風波：黎智英如「香港吳三桂」　學者轟應受唾棄

國務院港澳辦新聞發言人楊光昨日點名提到壹傳媒黎智英上月與美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面，公然討論香港修例問題，及一國兩制下的自治地位，質疑是為反修例示威者撐腰打氣。事實上黎與民主派先後赴美「唱衰香港」，勾結外部勢力干預香港事務，證據確鑿。有時事評論員指，黎等人就如「香港吳三桂」，擾亂本港社會秩序，應受港人唾棄。



被指是違法佔領行動（佔中）「幕後黑手」的黎智英，在港府修訂《逃犯條例》事件中搞風搞雨。今年七月，美國國務院發言人發新聞稿，指國務卿蓬佩奧與黎在美國首都華盛頓會面，討論香港修例的發展，以及在一國兩制框架下香港的自治地位。當時有報道指，黎與蓬佩奧就香港形勢、人權、兩岸大局進行了討論。而黎的助手Mark Simon曾表示，黎與蓬佩奧會面結束後，亦曾與彭斯會面。而黎其後更自爆，曾向美國高官建議，制裁參與打壓反修例的中國領袖、香港領袖，包括他們的子女、家人及財產。



而早於黎智英赴美前，民主派亦先後赴美唱衰修例。前政務司司長陳方安生就與公民黨立法會法律界議員郭榮鏗、專業議政的資訊科技界立法會議員莫乃光曾於三月下旬到美國，並與美國眾議院議長佩洛西等人會面。而由民主黨創黨主席李柱銘、工黨前立法會議員李卓人、香港眾志常委羅冠聰等組成的「反對引渡修例美加團」，則於五月初到訪美加唱衰修例，促請國際社會叫停修例。



時事評論員陳雲生表示，黎智英等反對派勾結外國勢力並非現在的事，早於違法佔中時已被揭露，而黎現時更是「赤裸裸與美國勢力企埋一齊」，出賣香港。陳批評，黎就是「香港吳三桂」，卑鄙缺德，愚弄市民，「自己擾亂自己社會秩序」，港人應唾棄黎。