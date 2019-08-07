東方日報A1：反中亂港煽動示威　暴力衝擊一國兩制

港府修訂《逃犯條例》引發兩個月來遊行示威衝擊不斷，近日更演變成暴力衝突，甚至國徽被污損、五星旗亦被扯下拋落海。國務院港澳事務辦公室十日內第二次就香港連串示威暴力事件發表看法，指示威行動已演化成極端暴力行為，手段不斷翻新，破壞性不斷加劇，而幕後慫恿、支持激進暴力分子的則是香港內外的「反中亂港」勢力，更點名批評美國副總統和國務卿早前接見壹傳媒黎智英，警告「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」。



國務院港澳辦繼上月廿九日後，昨再次就香港近期局勢發表看法。港澳辦新聞發言人楊光昨表示，近兩個月來在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行及示威自由的範疇，一小部分激進示威者以警員為襲擊目標，使用的工具從磚頭及鐵枝，發展到煙霧彈、汽油彈及弓箭等致命武器，並實施縱火，還有人在網上公然鼓吹使用致命手法襲擊警員。而在香港當前亂局中，站在前台的是部分激進暴力分子，居中的是部分被誤導和被裹挾的善良市民，但幕後慫恿、支持激進分子的則是香港內外的「反中亂港」勢力。



楊強調，要向那些肆無忌憚的極少數暴力犯罪分子和他們的背後黑手發出警告，「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」，對所有參與暴力犯罪的人都要一律追究其法律責任。



對於被問到中國一直稱有外部「黑手」捲入香港當前事態，究竟有何證據，楊指出，自二月修例以來，西方政客和台灣公然站在前台指手畫腳。他舉例指，美國國務院提前在三月發表「二○一九年美國香港政策法報告」，以「倒退」形容香港高度自治，更妄言修例威脅香港法治，侵食一國兩制；隨後不到兩個多月，美官會見香港反對派；並提及七月美國副總統彭斯與黎智英等人會面，公然議論修例，認為這些例子都是為示威者撐腰打氣，擂鼓助威。



連串示威衝擊行動中不少是年輕人，被問到對香港青年問題有何看法，另一港澳辦新聞發言人徐露穎表示，連串示威遊行和暴力衝突中有一些年輕面孔，一些人還公然違反了法律，感到非常痛心，又指香港青年國民教育確實存在問題，青年是人生觀和價值觀形成期，在這個時間熱愛國家應是他們開學第一課，但在香港很多學校，這一課卻遺憾地缺失了。她認為，在學校及家庭教育都要有一個正確引導，需加強香港青少年愛國主義教育及國民教育，要讓他們從小了解自己的國家、民族、歷史和文化。



對於被問到會否考慮派遣解放軍或內地警察協助港府，中央表示解放軍維護每一寸領土安全的無比可靠、無比強大的力量，是威武之師，也是文明之師，駐軍同樣依法辦事，依照《基本法》相關法規行事，相信香港政府及香港警方有能力懲治暴力犯罪，而中央亦絕不允許對一國兩制原則底線的冒犯不受懲處，絕不放任香港出現不能控制的、危及國家統一或安全的動亂。



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