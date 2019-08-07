綠色先鋒：感觀蝶變　推廣蝴蝶保育理念

看似無足輕重的蝴蝶，原來是生態保育重要指標生物，甚具研究價值。有環保團體日前在尖沙咀大型商場舉行蝴蝶博覽，以不同角度讓市民探索蝴蝶世界，同時展出逾10所小學的蝴蝶專題探究成果，從教育和社區推廣等方面，喚起大眾對蝴蝶保育的認識和重視。



甫踏進場地，最引人注目的就是2米高的大型紙藝蝴蝶「金裳鳳蝶」，由本地手作藝圑以廢紙升級再造而成，吸引不少市民打卡。本港有260多種蝴蝶，佔全中國品種達10分之1，堪稱蝴蝶天堂，而金裳鳳蝶更是本地體形最大和最漂亮的蝶種之一。然而由於不法商人的濫捕和蜜源植物的減少，金裳鳳蝶的生存空間已面臨威脅。



同場設有不同體驗活動、手作坊及互動展覽，讓市民變身「科學家」。其中「小小生物實驗室」以視覺、觸覺和嗅覺向市民介紹蝴蝶世界，例如用顯微鏡細看蝴蝶的身體特徵，了解翅膀鱗片結構；觀賞蝴蝶不同生命周期的形態及其蛻變；認識主要蝴蝶植物的氣味，從中探討城市發展、棲息地、蜜源和寄主植物減少對蝴蝶生存造成的挑戰等。



蝴蝶由於易於觀察，對氣候改變敏感，只要紀錄牠們的數量和物種改變，便可評估地方的生態狀況和氣候變化。博覽會邀請不同小學就蝴蝶生態發表STEM（科學、科技、工程及數學）報告，來自培基小學五、六年級的陳智榮和郭欣穎表示，小組成員設計3種溫度的培育箱，藉以探究全球暖化對蝴蝶生長和乳化過程的影響。「養蝴蝶嘅過程覺得自己好似做爸爸咁。」智榮笑言，完成專題研習的經驗讓他對大自然生態產生興趣，成功孵化蝴蝶亦帶來滿足感，認為計劃十分有意義。



「蝴蝶就喺我哋身邊，只係市民平日容易睇漏眼。」綠色力量助理高級教育及保育主任盧詠鋒指出，觀蝶活動其實十分「親民」，不少市區大型公園均不難發現蝶蹤，包括常見的鳳蝶和斑蝶等。只要細心留意，透過近距離觀察蝴蝶的行為和習性，蝴蝶可以成為接觸大自然的良好媒介，「好多人以為香港一個石屎森林冇嘢好睇，希望活動打破人們呢個固有印象，認識本土生態價值，從而珍惜擁有嘅自然資源。」

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