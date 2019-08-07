探射燈：車輛電池回收量低　處理不當污染環境

電動車電池壽命約7年，惟過往回收量低，且大部分車廠回收後未有公布舊電池去向，政府亦未設有回收機制。有學者憂慮，較舊款的電動車電池恐會在劏車後處理不當，直接棄置或會污染環境，而日後電動車數量大增時，目前的回收場擔心未能吸納所有舊電池，對環境構成威脅。



一般電動車使用鋰離子電池，電池面積約1張餐桌般大小，重約450公斤。鋰離子電池內含重金屬及酸性化學液體，部分亦含鎳及鈷等元素，全部含毒性，胡亂棄置於堆填區，重金屬有機會洩漏，污染泥土及海洋，破壞生態，甚至進入食物鏈影響人類健康。



「舊款電動車啲電池可能回收唔倒，目前回收場都未必應付到日後大增的舊電池量。」理工大學電機工程學系教授鄭家偉指，目前新型電動車的電池都由車廠回收，暫不存在胡亂棄置問題，惟款式較舊的車款，其電池未有專門回收，或送到劏車場後被不當處理，而且目前的回收場，未必能吸納所有舊電池，當局需要在回收政策上着力，避免造成環境污染。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

